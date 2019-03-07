В Україну прийде похолодання

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При цьому 8 березня очікується тепла погода

Похолодання в Україну прийде на наступному тижні. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що похолодання слід очікувати після 10 березня.

"А поки що, 8, 9 та 10 березня в Україні очікується висока температура повітря, протягом дня +8+14 градусів, на заході 8-9 березня +10 +17 градусів. На північному сході - Сумщина, Харківщина - повітря буде свіжішим, +5 +9 градусів. Залишається гуляти рвучкий, до сильного, вітер, будьте обережними!" - підкреслила синоптик.

Вона зазначила, що у п'ятницю, 8 березня, атмосферний фронт може спровокувати хмарність та дощ у західних та північних областях України. При цьому на півдні, у центральній частині та на сході буде суха погода.

У Києві 8 березня температура повітря очікується найвищою у найближчій перспективі, вдень +12 +15 градусів. Але залишається поривчастий вітер, ймовірна хмарність та невеликий дощ.

"9 березня, у день народження Тараса Григоровича Шевченка, очікується комфортна погода, буде тепло та сонячно. 10 березня знову посилиться вітер, збільшиться хмарність, піде дощ та з північних районів Київщини почне знижуватися температура повітря", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше Діденко попереджала, що 6 березня в Україні очікується похолодання перед істотним потеплінням 7 і 8 березня.

Як писало РБК-Україна, синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні 7 березня, зокрема, на заході країни очікується сильний вітер. Так, 7 березня вдень у західній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Погодним умовам привласнили I рівень небезпеки (жовтий).

Додамо, погода в Україні сьогодні, 7 березня, буде сухою у зв'язку з приходом антициклону.