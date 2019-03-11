В Україні через негоду знеструмлено майже 50 населених пунктів

Фото: негода в Україні (vinnitsa.info)

Негода в Україні знеструмила населені пункти в п'яти областях

Через негоду в Україні на ранок 11 березня знеструмлено 47 населених пунктів в п'яти областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті шквалистого вітру та спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у п'яти областях, а саме: Львівська область - 19, Київська - 12, Житомирська - 12, Луганська - 3, Чернівецька - 1 населений пункт.

Також повідомляється, що в Одесі через вітер зруйнувалася частина стіни новобудови, в результаті чого травмовано літню людину. У селі Іванівка Теребовлянського району Тернопільської області впала металева водонапірна вежа, яка перебувала на стадії будівництва.

Крім того, в результаті поривів вітру залишаються пошкодженими дахи 75 (було пошкоджено 108, відновлено 33) будівель житлової та соціальної сфери.

Нагадаємо, раніше Styler писав, що у Вінниці через негоду впало дерево, в результаті чого загинула дитина.

Раніше також повідомлялося, що в Запорізькій області відновлено екстрені номери, які тимчасово не працювали в результаті пошкодження магістральної лінії.