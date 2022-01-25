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Хмельницька АЕС відключила перший енергоблок: що сталось

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Хмельницький, Вівторок 25 січня 2022 10:48
Хмельницька АЕС відключила перший енергоблок: що сталось Фото: Хмельницька АЕС відключила енергоблок (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Хмельницька АЕС відключила перший енергоблок. Офіційно повідомляють, що через спрацювання захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АЕС.

Як зазначається, порушень меж та умов безпечної експлуатації не сталось.

"25 січня 2022 року о 04:22 відбулося відключення енергоблока №1 Хмельницької АЕС від мережі за фактом спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки", - йдеться у повідомленні.

Радіаційні зміни, наслідки для безпеки АЕС, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні.

Створено комісію з розслідування причин цієї події.

Попередня оцінка цієї події за шкалою INES - рівень "0", тобто подія є несуттєвою для безпеки.

Нагадаємо, три країни Центральної Азії залишилися без світла.

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