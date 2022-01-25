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Україна почала аварійний імпорт електроенергії з Білорусі

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Україна, Вівторок 25 січня 2022 12:39
Україна почала аварійний імпорт електроенергії з Білорусі Фото: Білорусь постачає електроенергію в Україну по аварійному каналу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Білорусь почала аварійні поставки в електроенергії в Україну. Поставки йтимуть протягом дня 25 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики Білорусі в Telegram.

"Надання електричної потужності здійснюється за запитом української сторони 25 січня з 11.00 до 18.00 в рамках двостороннього Договору про надання аварійної допомоги", - йдеться в повідомленні.

За даними білоруської сторони, максимальна потужність складе 150 МВт.

Нагадаємо, 25 січня через дію автоматики від енергосистеми відключений 1-й енергоблок Хмельницької АЕС. Також через розгерметизацію трубопроводу очікується зупинка енергоблоку №4 Запорізької АЕС.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, думки українців щодо покупки електроенергії у Білорусі розділилися. З одного боку, 32,4% респондентів вважають, що це необхідно, щоб уникнути відключень. З іншого боку, 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь і Росія створюють спільну союзну державу, а ще 9,8% вважають це неприпустимим, враховуючи те, що це є підтримкою режиму Олександра Лукашенка. При цьому, чверть респондентів (24,3%) не змогли визначитися зі своєю думкою.

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