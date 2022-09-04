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В Україні він Джонсонюк. Зеленський розповів про допомогу прем'єра Британії з перших днів війни

Фото: Борис Джонсон та Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який скоро покине свій пост, з перших днів повномасштабного вторгнення допомагав Україні і став справжнім другом для українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал The Mail on Sunday, який написав президент Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що Джонсон ще на початку лютого виявив бажання допомагати Україні. У перші години війни прем'єр Британії був одним з перших лідерів, який зателефонував президенту.

Глава держави подякував Джонсона за швидку та рішучу допомогу, а також за політичну волю, оскільки "не так багато політиків готові це зробити".

"При кожній зустрічі та розмові у Бориса було одне дуже хороше запитання: "Що ще? Що вам ще потрібно?". Це стало нашим девізом, що гарантує ефективний прогрес і рух вперед", - написав гарант.

Зеленський заявив, що британський прем'єр став справжнім другом для українців. Він також нагадав про візит Джонсона до Києва у квітні. Тоді популярність британського політика в Україні різко зросла.

"Ми навіть почали звертатися до нього тепло та з гумором. "Борис Джонсонюк" - українське прізвище, якщо поставити наголос на останній склад в його Instagram-акаунті", - зазначив Зеленський.

При цьому президент висловив надію, що майбутній очільник уряду Великої Британії стане для України не меншим другом.

"За кілька днів у Великій Британії буде новий прем'єр-міністр. Як президент України, я буду щасливий встановити тісні стосунки", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що у Британії завершилося голосування за нового прем'єр-міністра. Вже завтра, 5 вересня, стане відомо, хто займе пост глави уряду - діючий міністр закордонних справ Ліз Трасс чи ексглава Міністерства фінансів Ріші Сунак.

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Володимир ЗеленськийПрем'єр-міністрВеликобританіяБорис Джонсон