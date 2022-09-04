В Украине он Джонсонюк. Зеленский рассказал о помощи премьера Британии с первых дней войны

Зеленский рассказал, что Джонсон еще в начале февраля изъявил желание помогать Украине. В первые часы войны премьер Британии был одним из первых лидеров, который позвонил президенту.

Глава государства поблагодарил Джонсона за быструю и решительную помощь, а также за политическую волю, поскольку "не так много политиков готовы это сделать".

"При каждой встрече и разговоре у Бориса был один очень хороший вопрос: "Что еще? Что вам еще нужно?". Это стало нашим девизом, гарантирующим эффективный прогресс и движение вперед", - написал гарант.

Зеленский заявил, что британский премьер стал "настоящим другом" для украинцев. Он также напомнил о визите Джонсона в Киев в апреле. Тогда популярность британского политика в Украине резко возросла.

"Мы даже начали обращаться к нему тепло и с юмором. "Борис Джонсонюк" - украинская фамилия, если поставить ударение на последний слог в его Instagram-аккаунте", - отметил Зеленский.

При этом президент выразил надежду, что будущий глава правительства Великобритании станет для Украины не меньшим другом.

"За несколько дней в Великобритании будет новый премьер-министр. Как президент Украины, я буду счастлив установить тесные отношения", - подчеркнул Зеленский.