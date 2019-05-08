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В Україні за майже два тижні зафіксовано 88,5 тис. порушень ПДР

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 22:45
В Україні за майже два тижні зафіксовано 88,5 тис. порушень ПДР
Ілюстративне фото (facebook.com patrolpolice gov ua)

З 26 квітня 2019 року поліцейські склали близько 700 адмінпротоколів

В Україні з 26 квітня 2019 року поліцейські задокументували 88,5 тисяч порушень правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент комунікації Національної поліції.

Крім того, правоохоронці виявили понад 4 тис. нетверезих водіїв за кермом і зафіксували понад 12 тис. випадків перевищення швидкості.

Майже за два тижні поліцейські склали близько 700 адміністративних протоколів за порушення в сфері перевезення пасажирів. В 7,5 тис. випадків машинами керували без відповідних документів

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України вніс зміни в ряд постанов, пов'язаних з порядком видачі водійських посвідчень, підготовки водіїв, а також акредитації автошкіл. Зокрема, перехідними положеннями нормативного акта передбачено запровадження нововведень протягом півроку.

Додамо, у правилах дорожнього руху закріпили право підтверджувати наявність страхового поліса (автоцивілки) з екрану гаджета.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні посилили контроль над видачею водійських прав. Зокрема, посилені вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС до початку занять на курсах. Дані заходи спрямовані на запобігання видачі документів про закінчення курсів тим, хто фактично не проходив підготовку.

 

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