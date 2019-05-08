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В Украине за почти две недели зафиксировано 88,5 тыс. нарушений ПДД

Новости » Общество    08.05.2019 - 22:45
В Украине за почти две недели зафиксировано 88,5 тыс. нарушений ПДД
Иллюстративное фото (facebook.com patrolpolice gov ua)

С 26 апреля 2019 года полицейские составили около 700 админпротоколов

В Украине с 26 апреля 2019 года полицейские задокументировали 88,5 тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции.

Кроме того, правоохранители обнаружили более 4 тыс. нетрезвых водителей за рулем и зафиксировали свыше 12 тыс. случаев превышения скорости.

Почти за две недели полицейские составили около 700 административных протоколов за нарушения в сфере перевозки пассажиров. В 7,5 тыс. случаев машинами управляли без соответствующих документов

Напомним, ранее Кабинет министров Украины внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол. В частности, переходными положениями нормативного акта предусмотрено введение новшеств в течение полугода.

Добавим,  в правилах дорожного движения закрепили право подтверждать наличие страхового полиса (автогражданки) с экрана гаджета.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине усилили контроль над выдачей водительских прав. В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД до начала занятий на курсах. Данные мероприятия направлены на предотвращение выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.

 

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