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Кабмін спростив підтвердження наявності автоцивілки

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 13:53
Кабмін спростив підтвердження наявності автоцивілки
Ілюстративне фото (УНІАН)

У ПДР закріпили право підтверджувати наявність поліса на екрані гаджета

Кабінет міністрів України закріпив у правилах дорожнього руху (ПДР) право підтверджувати наявність страхового поліса (автоцивілки) на авто з екрану гаджета. Відповідне рішення є в розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, в Україні вже більше року тому запровадили електронний договір обов'язкового страхування для власників авто з можливістю його покупки онлайн реєстрацією в базі даних МТСБУ. З тих пір отримано десятки тисяч е-полісів, однак формально не визначено, як поліція повинна перевіряти такий документ.

У зв'язку з цим пункт 2.1 ПДР доповнили тим, що при наявності е-поліса водій може підтвердити його на електронному або паперовому носії. Тобто він зможе самостійно роздрукувати поліс ОСАЦВ або показати його на екрані смартфона або іншого гаджета.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслив, що для запуску цієї системи вже майже все готово.

 

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