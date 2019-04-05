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Уряд змінив порядок видачі посвідчень водія і акредитації автошкіл

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 16:58
Уряд змінив порядок видачі посвідчень водія і акредитації автошкіл
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нововведення стосуються усього процесу підготовки водіїв

Кабінет міністрів України вніс зміни до ряду постанов, пов’язаних з порядком видачі посвідчень водія, підготовки водіїв, а також акредитацією автошкіл. Про це повідомляться на сайті Головного сервісного центру МВС України.

Як зазначається в повідомленні, перехідними положеннями нормативного акту передбачено запровадження нововведень протягом півроку.

Зокрема, запроваджено відеофіксацію процесів складення іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами. Відеофіксація процесу складення теоретичного іспиту наразі вже реалізована в сервісних центрах МВС нового зразка.

"Відтепер й під час складення практичного іспиту дії кандидата у водії та екзаменатора фіксуватимуться за допомогою обладнання, що встановлюватиметься в кожному екзаменаційному авто", - йдеться в повідомленні.

Крім того, неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний - в іншому.

Також скорочено до двох років термін чинності отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

Регламентовано, що отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу.

У процедурі взаємодії територіальних органів з надання сервісних послуг МВС з навчальними закладами з підготовки водіїв транспортних засобів запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття. Нововведення покликане посилити контроль за організацією навчального процесу в кожному закладі з підготовки водіїв та, зокрема, за навчанням кожного слухача.

Нововведення, що стосуються діяльності автошкіл, передбачають:

  • скасування необхідності придбання в територіальних сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів;
  • передачу функції акредитації закладів від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС за місцезнаходженням закладів;
  • спрощений механізм акредитації закладів, що належать до сфери управління Міністерства освіти та науки.

Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти будуть допущені до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.

Нагадаємо, минулого тижня у правилах дорожнього руху (ПДР) закріпили право підтверджувати наявність страхового поліса (автоцивілки) з екрану гаджета.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні посилили контроль над видачею водійських прав. Зокрема, посилено вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС до початку занять на курсах. Дані заходи спрямовані на запобігання видачі документів про закінчення курсів тим, хто фактично не проходив підготовку.

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