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В Україні посилили контроль над видачею водійських прав

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 14:11
В Україні посилили контроль над видачею водійських прав
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін посилив контроль над видачею документів про закінчення курсів

Кабінет міністрів України посилив контроль над видачею водійських прав. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, посилено вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС, яку необхідно провести до початку занять на курсах. Ця норма є похідною закону про дорожній рух, згідно з яким однією з умов отримання водійських прав є проходження повного курсу навчання.

Вимоги до реєстрації навчальних груп також спрямовані на запобігання зловживань шляхом видачі документів про закінчення курсів тим, хто фактично не проходив підготовку.

Крім того, Кабінет міністрів скасував необхідність придбання в сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення курсів. Замість цього пропонується вносити електронні форми цих свідоцтв в єдиний реєстр МВС і запровадити дистанційну електронну реєстрацію груп, які будуть проходити навчання.

Передбачається, що запропоновані зміни полегшать акредитацію закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв. Зокрема, повноваження щодо акредитації передаються до регіональних сервісних центрів МВС, що скоротить терміни проходження цієї процедури.

Також положення Порядку видачі водійських прав приводяться у відповідність з положеннями закону про документи, що підтверджують громадянство України. Такий перелік доповнено паспортом громадянина України у вигляді ID-карти.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, минулого тижня у правилах дорожнього руху (ПДР) закріпили право підтверджувати наявність страхового поліса (автоцивілки) з екрану гаджета.

Раніше також повідомлялося, що до кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

 

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