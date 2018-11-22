В Україні з грудня мінімальна пенсія зросте на 62 гривні

Ілюстративне фото: отримання пенсій (УНІАН)

Мінімальний розмір пенсій зросте до 1497 гривень

В Україні з 1 грудня 2018 року мінімальний розмір пенсій зросте до 1497 гривень. Про це в ефірі заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

"З 1 грудня цього року прожитковий мінімум і мінімальний розмір пенсій зросте до 1497 гривень", - сказав він.

За його словами, відповідний перерахунок буде здійснений також всім пенсіонерам, розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

Також з 1 січня 2019 року відбудеться чергове підвищення пенсій військовим пенсіонерам.

"Вже другий рік поспіль будуть перераховуватись пенсії військовим пенсіонерам, а це понад півмільйона наших співгромадян", - додав Розенко.

Крім того, він нагадав, що 1 березня 2019 року відбудеться осучаснення пенсій для 10 млн пенсіонерів.

"Для понад 10 млн громадян з 1 березня 2019 відбудеться осучаснення пенсій. Виплати зростуть приблизно на 12-17%. І це буде відбуватися вже щорічно", - підкреслив віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Розенко заявляв, що з 2019 року пенсии будуть осучаснюватися автоматично.

Розмір пенсій в Україні в 2019 році зросте майже на 20%. Осучаснення пенсій в Україні планують провести у березні наступного року за впровадженою Пенсійною реформою формулі - сумою в 50% зростання рівня інфляції та 50% зростання середніх зарплат за 2018 рік.