З 2019 року пенсії будуть осучаснюватися автоматично

Ілюстративне фото: отримання пенсій (УНІАН)

З березня почнеться щорічне автоматичне осучаснення пенсій для всіх громадян

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що до 2019 року пенсии будуть осовремениваться автоматично. ПРО це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Розенко.

За його словами, з березня 2019 року почнеться щорічне автоматичне осучаснення пенсій для всіх громадян.

"Головний позитив пенсійної реформи, який люди відчують в 2019 році, - це те, що з наступного року починається вже автоматичне осучаснення пенсій, яке буде проходити щорічно. Вже не від рішень уряду буде залежати перерахунок пенсій, це вже буде автоматичний режим", - зазначив він.

Зокрема, з 1 березня всі категорії громадян, всі пенсіонери отримають перерахунок пенсії залежно від зміни коефіцієнтів і від базового розміру мінімальної зарплати, за якою розраховуються пенсії.

Розенко також зазначив, що з 1 січня 2019 року отримають черговий перерахунок пенсій військові пенсіонери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розмір пенсій в Україні в 2019 році зросте майже на 20%. Осучаснення пенсій в Україні планують провести у березні наступного року за впровадженою Пенсійною реформою формулі - сумою в 50% зростання рівня інфляції та 50% зростання середніх зарплат за 2018 рік.