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В Украине с декабря минимальная пенсия вырастет на 62 гривны

Новости » Общество    22.11.2018 - 11:32
В Украине с декабря минимальная пенсия вырастет на 62 гривны
Иллюстративное фото: получение пенсий (УНИАН)

Минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен

В Украине с 1 декабря 2018 года минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен. Об этом в эфире заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал".

"С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен", - сказал он.

По его словам, соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также с 1 января 2019 года состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам.

"Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан", - добавил Розенко.

Кроме того, он напомнил, что 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий для 10 млн пенсионеров.

"Для более 10 млн граждан с 1 марта 2019 состоится осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Напомним, ранее Розенко заявлял, что с 2019 года пенсии будут осовремениваться автоматически.

Размер пенсий в Украине в 2019 году вырастет почти на 20%. Осовременивание пенсий в Украине планируют провести в марте следующего года по внедренной Пенсионной реформой формуле - суммой в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат за 2018 год.

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Новости Украины пенсииПавел Розенко
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