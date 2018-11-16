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С 2019 года пенсии будут осовремениваться автоматически

Новости » Общество    16.11.2018 - 20:05
С 2019 года пенсии будут осовремениваться автоматически
Иллюстративное фото: получение пенсий (УНИАН)

С марта начнется ежегодное автоматическое осовременивание пенсий для всех граждан

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что с 2019 года пенсии будут осовремениваться автоматически. ОБ этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Розенко.

По его словам, с марта 2019 года начнется ежегодное автоматическое осовременивание пенсий для всех граждан.

"Главный позитив пенсионной реформы, который люди почувствуют в 2019 году, - это то, что со следующего года начинается уже автоматическое осовременивания пенсий, которое будет проходить ежегодно. Уже не от решений правительства будет зависеть перерасчет пенсий, это уже будет автоматический режим", - отметил он.

В частности, с 1 марта все категории граждан, все пенсионеры получат перерасчет пенсии в зависимости от изменения коэффициентов и от базового размера минимальной зарплаты, по которой рассчитываются пенсии.

Розенко также отметил, что с 1 января 2019 года получат очередной перерасчет пенсий военные пенсионеры.

Напомним, ранее сообщалось, что размер пенсий в Украине в 2019 году вырастет почти на 20%. Осовременивание пенсий в Украине планируют провести в марте следующего года по внедренной Пенсионной реформой формуле - суммой в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат за 2018 год.

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Новости Украины пенсииПавел Розенко
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