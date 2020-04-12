В Україні число хворих на коронавірус зросло до 2777

В Україні кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 зросла до 2777 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальних, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

Зараз коронавірус виявлено:

Вінницька обл. - 174 випадки (8 одужали);

Волинська обл. - 71 випадок (2 одужали);

Дніпропетровська обл. - 58 випадків (5 одужали);

Донецька обл. - 11 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. - 74 випадки;

Закарпатська обл. - 82 випадки (3 одужали);

Запорізька обл. - 83 випадки (10 одужали);

Івано-Франківська область - 291 випадок (12 одужали);

м. Київ - 416 випадків;

Київська обл. - 159 випадків (9 одужали);

Кіровоградська обл. - 118 випадків;

Львівська обл. - 111 випадків (6 одужали);

Луганська обл. - 3 випадки;

Миколаївська обл. - 2 випадки;

Одеська обл. - 63 випадки;

Полтавська обл. - 25 випадків;

Рівненська обл. - 119 випадків (3 одужали);

Сумська обл. - 73 випадки (2 одужали);

Тернопільська обл. - 243 випадки (3 одужали);

Харківська обл. - 11 випадків;

Херсонська обл. - 31 випадок;

Хмельницька обл. - 19 випадків (3 одужали);

Черкаська обл. - 99 випадків (1 одужав);

Чернівецька обл. - 432 випадки (21 одужав);

Чернігівська обл. - 9 випадків.

Наголошується, що на амбулаторному лікуванні 1 504 пацієнти. Всього госпіталізовано 1 100 осіб, з них 48 дітей.

Серед померлих переважають особи у віці від 50-ти років (85,5%).

Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом у світі станом на ранок 12 квітня складає 1 777 517 осіб.

Раніше перші два випадки зараження підтвердили в Миколаївській області. Таким чином, коронавірус поширився на всі регіони України.