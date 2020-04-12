Коронавірусом у світі заразилися майже 1,8 млн осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше заражених в США

Кількість хворих коронавірусом у світі за станом на ранок 12 квітня состявляет 1 777 517 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані університету Джонса Хопкінса.

Найбільше число хворих в США (майже 530 тис.), Іспанії (163 тис.) та Італії (152 тис.).

У той же час у всьому світі від коронавіруса померли вже 108 862 людей. Понад 20 тис. померли в США, 19 468 - в Італії, 16 606 - в Іспанії.

Від COVID-19 вже вилікувалися 404 236 людей. Найбільше в Китаї - 77 877, Іспанії - 59 109 відновлені, Німеччини - 57 400.

Раніше повідомлялося, що в континентальній частині Китаю в суботу було зафіксовано 99 нових підтверджених випадків зараження новою коронавірусною пневмонією COVID-19, 97 з яких було завезено з-за кордону.

РБК-Україна писало, що президент Ірану Хассан Рухани заявив, що країна відновить економічну діяльність з "низьким рівнем ризику", не дивлячись на пандемію коронавіруса.