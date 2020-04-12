В Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 2777

В Украине число заразившихся коронавирусом COVID-19 возросло до 2777 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Так, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.
Сейчас коронавирус обнаружен:
- Винницкая обл. - 174 случая (8 выздоровели);
- Волынская обл. - 71 случай (2 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 58 случаев (5 выздоровели);
- Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел);
- Житомирская обл. - 74 случая;
- Закарпатская обл. - 82 случая (3 выздоровели);
- Запорожская обл. - 83 случая (10 выздоровели);
- Ивано-Франковская область - 291 случай (12 выздоровели);
- г. Киев - 416 случаев;
- Киевская обл. - 159 случаев (9 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 118 случаев;
- Львовская обл. - 111 случаев (6 выздоровели);
- Луганская обл. - 3 случая;
- Николаевская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 63 случая;
- Полтавская обл. - 25 случаев;
- Ровенская обл. - 119 случаев (3 выздоровели);
- Сумская обл. - 73 случая (2 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 243 случаи (3 выздоровели);
- Харьковская обл. - 11 случаев;
- Херсонская обл. - 31 случай;
- Хмельницкая обл. - 19 случаев (3 выздоровели);
- Черкасская обл. - 99 случаев (1 выздоровел);
- Черновицкая обл. - 432 случаи (21 выздоровел);
- Черниговская обл. - 9 случаев.
Отмечается, что на амбулаторном лечении 1 504 пациента. Всего госпитализировано 1 100 человек, из них 48 детей.
Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85,5%).
Напомним, количество заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля состявляет 1 777 517 человек.
Ранее первые два случая заражения подтвердили в Николаевской области. Таким образом, коронавирус распространился на все регионы Украины.