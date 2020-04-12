В Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 2777

В Украине число заразившихся коронавирусом COVID-19 возросло до 2777 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.

Сейчас коронавирус обнаружен:

Винницкая обл. - 174 случая (8 выздоровели);

Волынская обл. - 71 случай (2 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 58 случаев (5 выздоровели);

Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел);

Житомирская обл. - 74 случая;

Закарпатская обл. - 82 случая (3 выздоровели);

Запорожская обл. - 83 случая (10 выздоровели);

Ивано-Франковская область - 291 случай (12 выздоровели);

г. Киев - 416 случаев;

Киевская обл. - 159 случаев (9 выздоровели);

Кировоградская обл. - 118 случаев;

Львовская обл. - 111 случаев (6 выздоровели);

Луганская обл. - 3 случая;

Николаевская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 63 случая;

Полтавская обл. - 25 случаев;

Ровенская обл. - 119 случаев (3 выздоровели);

Сумская обл. - 73 случая (2 выздоровели);

Тернопольская обл. - 243 случаи (3 выздоровели);

Харьковская обл. - 11 случаев;

Херсонская обл. - 31 случай;

Хмельницкая обл. - 19 случаев (3 выздоровели);

Черкасская обл. - 99 случаев (1 выздоровел);

Черновицкая обл. - 432 случаи (21 выздоровел);

Черниговская обл. - 9 случаев.

Отмечается, что на амбулаторном лечении 1 504 пациента. Всего госпитализировано 1 100 человек, из них 48 детей.

Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (85,5%).

Напомним, количество заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля состявляет 1 777 517 человек.

Ранее первые два случая заражения подтвердили в Николаевской области. Таким образом, коронавирус распространился на все регионы Украины.