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Літня температура не допоможе зупинити коронавірус, - вчені

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 23:21
Літня температура не допоможе зупинити коронавірус, - вчені
Ілюстративне фото (flickr.com mommy mundo)

Коронавірус може вижити при високих температурах

Літня температура не допоможе зупинити поширення коронавірусу, адже він може вижити при високих температурах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як встановили дослідники з французького університету Екс-Марсель, коронавірус SARS-CoV-2, який є збудником захворювання COVID-19, може вижити за температури +60 градусів за Цельсієм. Зазвичай така температура використовується для дезінфекції лабораторій.

Зазначається, що вченим вдалося вбити коронавірус лише після того, як вони протримали його протягом 15 хвилин за температури +92 градуси за Цельсієм.

При цьому вчені вважають, що нижчої температури буде достатньо для того, щоб вбити зразки коронавірусу у малій кількості. Дієвішими для боротьби з коронавірусом є хімічні дезінфекційні засоби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в університетській клініці інфекційних захворювань у Хорватії успішно виростили коронавірус SARS-CoV-2 в лабораторних умовах. Вірус готують до відправки в Німеччину, де за допомогою нього будуть створювати вакцину від COVID-19.

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