ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вірусолог пояснила, чому офіційна статистика COVID-19 не відображає реальну кількість заражених

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 08:27
Вірусолог пояснила, чому офіційна статистика COVID-19 не відображає реальну кількість заражених
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За її словами, не завжди можна лабораторно підтвердити випадок інфікування, якщо не вдалося отримати матеріал з нижніх дихальних шляхів

Офіційна статистика хворих на коронавірус може відрізнятися від реальної через специфіку хвороби. Про це заявила доктор медичних наук, завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України Алла Мироненко в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, що офіційна статистика кількості випадків захворювань COVID-19 в Україні реально відображає тільки десяту частину інфікованих, Мироненко сказала:

"Насправді, так завжди буває, особливо з інфекціями, які поширюються через повітря. Річ у тому, що всіх обстежити неможливо. До того ж це специфічна інфекція, вона викликає небезпечну пневмонію, і збудник розмножується в нижніх дихальних шляхах. Не завжди можна навіть лабораторно підтвердити випадок інфікування, якщо не вдалося отримати матеріал з нижніх дихальних шляхів.

Тобто у людини може бути коронавірусна інфекція, але лабораторно це підтвердити неможливо, тому що не вдається взяти глибокий мазок, наприклад. Тому негативний результат - це ще не гарантія того, що інфекції дійсно у людини немає", - сказала вірусолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають намір відправити слідчих в Китай для розслідування спалаху коронавірусу COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що американська розвідка вважає, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, недооцінюючи як випадки зараження і смерті. Сполучені Штати Америки вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу.

Трамп хоче відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху COVID-19 Земан хоче на рік продовжити закриття кордонів Чехії
Новини України Коронавірус
News
On Top