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УЄФА не скасовуватиме матч "Ворскла" - "Арсенал" через можливий воєнний стан

Новини » Спорт    26.11.2018 - 18:18
УЄФА не скасовуватиме матч "Ворскла" - "Арсенал" через можливий воєнний стан
Фото: (facebook.com/fcvorskla)

Під час гри буде вжито всіх необхідних заходів безпеки

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не скасовуватиме матч групового етапу Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" не дивлячись на можливе введення в Україні воєнного стану. Про це повідомляє Associated Press.

Гра, як і заплановано, відбудеться в Полтаві в четвер, 29 листопада про 19:55 за київським часом. Організація запевнила, що буде вжито всіх необхідних заходів безпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, в Україні можуть ввести воєнний стан через чергового акту агресії Росії по відношенню України в Азовському морі.

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