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"Укрзализныця" подняла стоимость билетов на проезд

НовостиИнфраструктура    01.06.2018 - 18:05
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подорожание связано с наступлением летнего сезона

В Украине в связи с наступлением летнего сезона железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали с 1 июня на 6%. Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" (ЦТС).

Согласно информации ЦТС, коэффициент 1,07 к базовой ставке тарифа, вступивший в силу с июня, будет действовать до конца августа, после чего в сентябре будет применяться коэффициент 1,02 - то есть произойдет снижение на пять процентных пунктов.

Отмечается, что в конце мая действовал коэффициент 1,01, то есть на 1% выше базовой ставки проезда, поэтому 1,07 - это повышение на 6% по сравнению с предшествующим периодом.

Напомним, при этом ранее сообщалось, что в мае 2018 года может вступить в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины о повышении на 12% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки "Укрзализныци".

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Теги публикации: Укрзализныця, проезд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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