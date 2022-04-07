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Україна арештувала 17 800 російських та білоруських вагонів

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Україна, Четвер 07 квітня 2022 12:00
Україна арештувала 17 800 російських та білоруських вагонів Фото: Україна арештувала майже 18 тисяч вагонів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Юрченко

Україна наклала арешт на 17 800 вагонів, що належать російським та білоруським підприємствам. Їх планують націоналізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що залізничні вагони арештували в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212).

"Встановлено, що на території України знаходяться вагони, що використовувались при вчиненні злочину у сфері господарської діяльності та які судом арештовано як знаряддя злочину", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про конфіскацію вагонів та направлення їх у дохід держави.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області знайшли понад 170 вагонів з Росії та Білорусі. Їх націоналізують та передадуть на потреби ЗСУ.

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