Україна арештувала 17 800 російських та білоруських вагонів
Україна наклала арешт на 17 800 вагонів, що належать російським та білоруським підприємствам. Їх планують націоналізувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Зазначається, що залізничні вагони арештували в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212).
"Встановлено, що на території України знаходяться вагони, що використовувались при вчиненні злочину у сфері господарської діяльності та які судом арештовано як знаряддя злочину", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про конфіскацію вагонів та направлення їх у дохід держави.
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області знайшли понад 170 вагонів з Росії та Білорусі. Їх націоналізують та передадуть на потреби ЗСУ.
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