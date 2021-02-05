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Рада взялася за електронні аукціони з продажу арештованого майна

Україна, П'ятниця 05 лютого 2021 13:58
Рада взялася за електронні аукціони з продажу арештованого майна
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада взялася за електронні аукціони з продажу арештованого майна. Парламент планує визначити порядок їх проведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За відповідний законопроект №3360-1 за основу проголосували 276 парламентарів.

Документ пропонує зробити систему реалізації такого майна прозорішою.

Закон виключає процедуру реалізації за фіксованою ціною.

Проводити аукціони буде Кабінет міністрів за поданням Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Документ дозволяє проведення електронних аукціонів у спосіб продажу майна з можливістю зниження початкової ціни.

Вдосконалюється й процедура реалізації предмета іпотеки з дотриманням принципу нотаріального засвідчення фактів для надання їм юридичної вірогідності.

Нагадаємо, Рада також планує скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

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