Арештоване майно в Україні хочуть продавати на онлайн-аукціонах

В Україні можуть зявитися електронні аукціони з продажу арештованого майна. Верховній раді рекомендують остаточно визначити порядок їх проведення.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що комітет з питань правової політики рекомендує ВР прийняти в другому читанні та в цілому відповідний законопроект №3360-1.

Зазначається, що до другого читання документу надійшли правки щодо деталізації назви законопроекту та процедури електронних аукціонів.

Цей закон виключає процедуру реалізації за фіксованою ціною.

Е-аукціони буде проводити Кабінет міністрів за поданням Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У документі прописане проведення е-аукціонів з можливістю зниження початкової ціни; вдосконалена реалізація предмета іпотеки з дотриманням принципу нотаріального засвідчення фактів.

"За результатом обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій комітету та техніко-юридичним доопрацюванням", - сказано у повідомленні.