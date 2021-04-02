ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Арештоване майно в Україні хочуть продавати на онлайн-аукціонах

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 11:00
Арештоване майно в Україні хочуть продавати на онлайн-аукціонах Фото: в Україні арештоване майно зможуть продавати на онлайн-аукціонах (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть зявитися електронні аукціони з продажу арештованого майна. Верховній раді рекомендують остаточно визначити порядок їх проведення.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що комітет з питань правової політики рекомендує ВР прийняти в другому читанні та в цілому відповідний законопроект №3360-1.

Зазначається, що до другого читання документу надійшли правки щодо деталізації назви законопроекту та процедури електронних аукціонів.

Цей закон виключає процедуру реалізації за фіксованою ціною.

Е-аукціони буде проводити Кабінет міністрів за поданням Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У документі прописане проведення е-аукціонів з можливістю зниження початкової ціни; вдосконалена реалізація предмета іпотеки з дотриманням принципу нотаріального засвідчення фактів.

"За результатом обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій комітету та техніко-юридичним доопрацюванням", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за основу цей закон Рада ухвалила на початку лютого.

Як писало РБК-Україна, парламент скасував заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика имущество Верховна Рада аукцион
NEWS
В Україні вперше майже 20 тисяч нових випадків коронавірусу і 433 смертей
В Україні вперше майже 20 тисяч нових випадків коронавірусу і 433 смертей
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів