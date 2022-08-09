Платили росіянам та ухилялися від податків. Заарештовано права "Карпатнафтохіму"

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про компанію "Карпатнафтохім". До 2017 році нею володіла російська нафтова компанія "Лукойл", однак вона потрапила під санкції РНБО. Тоді "Карпатнафтохім" викупили Ігор Щуцький та Ілхам Мамедов (колишній керівник "Лукойл-Україна").

За даними БЕБ, керівництво компанії встигло також перерахувати 5 млрд гривень на рахунки компанії, яка контролюється російською нафтовою компанією. Йдеться про кошти на суму понад 5 млрд гривень.

За клопотаннями прокурорів Офісу генпрокурора накладено арешт на корпоративні права підприємства на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства.