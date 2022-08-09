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Платили росіянам та ухилялися від податків. Заарештовано права "Карпатнафтохіму"

Фото: в Україні заарештували права одного із найбільших виробників хімречовин (esbu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська, Владислав Красінський

Одне з найбільших підприємств-виробників хімречовин в Україні 5 років – з 2017 по 2022 роки – не сплачувало податки. Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) з'ясували, що підприємство заборгувало до бюджету 3 млрд. гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення відомства.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про компанію "Карпатнафтохім". До 2017 році нею володіла російська нафтова компанія "Лукойл", однак вона потрапила під санкції РНБО. Тоді "Карпатнафтохім" викупили Ігор Щуцький та Ілхам Мамедов (колишній керівник "Лукойл-Україна").

За даними БЕБ, керівництво компанії встигло також перерахувати 5 млрд гривень на рахунки компанії, яка контролюється російською нафтовою компанією. Йдеться про кошти на суму понад 5 млрд гривень.

За клопотаннями прокурорів Офісу генпрокурора накладено арешт на корпоративні права підприємства на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства.

Як повідомлялося, БЕБ аналізує діяльність компаній у сфері азартних ігор. Насамперед тих, які пов'язані з Росією.

Нагадаємо, в Україні конфіскували російських та білоруських активів на 30 млрд гривень.

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Бюро економічної безпеки