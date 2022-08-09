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Платили россиянам и уклонялись от налогов. Арестованы права "Карпатнефтехима"

Фото: в Украине арестовали права одного из крупнейших производителей химвеществ (esbu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская, Владислав Красинский

Одно из крупнейших предприятий-производителей химвеществ в Украине 5 лет - с 2017 по 2022 годы - не платило налоги. Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) выяснили, что предприятие задолжало в бюджет 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное уведомление ведомства.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о компании "Карпатнефтехим". К 2017 году ею владела российская нефтяная компания "Лукойл", однако она попала под санкции СНБО. Тогда "Карпатнефтехим" выкупили Игорь Щуцкий и Илхам Мамедов (бывший руководитель "Лукойл-Украина").

По данным БЭБ, руководство компании успело также перечислить 5 млрд гривен на счета компании, которая контролируется российской нефтяной компании. Речь идет о, средствах на сумму более 5 млрд гривен.

По ходатайствам прокуроров Офиса генпрокурора наложен арест на корпоративные права предприятия на общую сумму более 2,3 млрд гривен, а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия.

Как сообщалось, БЭБ анализирует деятельность компаний в сфере азартных игр. В первую очередь тех, которые связаны с Россией.

Напомним, в Украине конфисковали российских и белорусских активов на 30 млрд гривен.

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Бюро экономической безопасности