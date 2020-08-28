В Україні антирекорд по коронавірусу: 2438 нових випадків

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Станом на 28 серпня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу, заразились 2438 людей. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Тернопільській, Одеській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Попередній антирекорд був зафіксований 22 серпня, тоді заразились 2328 людей за добу.

Станом на сьогодні в країні вже 114 497 випадків заражень, 55 083 випадки одужання, 2 451 смерть від вірусу. Зокрема, за добу померли 48 людей, що тільки на 1 випадок менше попереднього антирекорду.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Львівській області (+215), в Києві (+251), в Чернівецькій області (+155), Рівненській області (+103), Івано-Франківській області (+176), Харківській області (+242), Одеській області (+214), Тернопільській області (+233).

Нагадаємо, станом на 27 серпня в України виявили спалах нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1974 людини.

Зазначимо, Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Також Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.