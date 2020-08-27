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В Україні 1974 нових випадки коронавірусу

Київ, Четвер 27 серпня 2020 08:51
В Україні 1974 нових випадки коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Станом на 27 серпня в України виявили спалах нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1974 людини. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Від початку пандемії в країні заразились 112 059 людей, з них більше 53 тисяч одужали.

Зазначимо, найскладніша епідемситуація наразі у Львівській області, Києві, Чернівецькій області, Рівненській, Івано-Франківській, Харківській, Закарптаській та Одеській областях.

Вчора уряд посилив обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності. Забороняється діяльність дискотек, розважальних закладів (нічних клубів). Кабмін прийняв постанову, яка забороняє проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури

Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Зазначимо, в Україні продовжили карантинне зонування мінімум до 1 листопада.

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