В Україні 9 областей не готові послабити карантин, - МОЗ

Вчора в списку також значилися 9 регіонів
Станом на 28 липня в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому в Тернопільській зафіксований найвищий відсоток динаміки захворюваності коронавірусів - 85,31%.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:
Відзначимо, в понеділок МОЗ опублікувало відомості, з яких випливало, що до ослаблення карантину не готові шість областей в Україні. Однак пізніше відомство послалося на технічну помилку і оновило дані. Не готових до ослаблення карантину регіонів знову стало дев'ять.
Нагадаємо, на 28 липня в Україні зафіксовано зростання нових випадків COVID-19, за минулу добу заразилися 919 осіб; найбільше заражених виявили у Львівській області, Києві та Івано-Франківської області.
Як писало РБК-Україна, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється.