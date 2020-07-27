МОЗ змінив перелік не готових до ослаблення карантину областей

У міністерстві заявили про допущену технічну помилку
Міністерство охорони здоров'я змінило перелік областей, які не готові до ослаблення карантину - як і 26 липня їх налічується дев'ять. У відомстві послалися на технічну помилку.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
"Через технічну помилку просимо попередню інформації за показниками не брати до уваги", - звернули увагу в міністерстві.
За оновленими даними МОЗ, не готові пом'якшувати обмеження:
Нагадаємо, станом на 27 липня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися 807 осіб.
Як писало РБК-Україна, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється: він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.