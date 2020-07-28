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В Украине 9 областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав

Автор: Юлия Струк

Вчера в списке также значились 9 регионов

По состоянию на 28 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в Тернопольской зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 85,31%.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

  • Винницкая область (динамика 45,49%);
  • Волынская область (динамика 30,78% и выявление 21,07%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 13,40% и динамика 13,48%);
  • Житомирская область (динамика 61,81%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 66,32%);
  • Львовская область (выявление 11,41%);
  • Ровненская область (выявление 13,17% и динамика 21,04%);
  • Тернопольская область (выявление 12,20% и динамика 85,31%);
  • Черновицкая область (выявление 11,89% и динамика 42,70%).

Отметим, в понедельник Минздрав опубликовал сведения, из которых следовало, что к ослаблению карантина не готовы шесть областей в Украине. Однако позже ведомство сослалось на техническую ошибку и обновило данные. Не готовых к ослаблению карантина регионов вновь стало девять.

Напомним, на 28 июля в Украине зафиксирован рост новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 919 человек; больше всего зараженных выявили во Львовской области, Киеве и Ивано-Франковской области.

Как писало РБК-Украина, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

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