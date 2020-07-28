В Украине 9 областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав

По состоянию на 28 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в Тернопольской зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 85,31%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

Винницкая область (динамика 45,49%);

Волынская область (динамика 30,78% и выявление 21,07%);

Ивано-Франковская область (выявление 13,40% и динамика 13,48%);

Житомирская область (динамика 61,81%);

Закарпатская область (загруженность коек 66,32%);

Львовская область (выявление 11,41%);

Ровненская область (выявление 13,17% и динамика 21,04%);

Тернопольская область (выявление 12,20% и динамика 85,31%);

Черновицкая область (выявление 11,89% и динамика 42,70%).

Отметим, в понедельник Минздрав опубликовал сведения, из которых следовало, что к ослаблению карантина не готовы шесть областей в Украине. Однако позже ведомство сослалось на техническую ошибку и обновило данные. Не готовых к ослаблению карантина регионов вновь стало девять.

Напомним, на 28 июля в Украине зафиксирован рост новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 919 человек; больше всего зараженных выявили во Львовской области, Киеве и Ивано-Франковской области.

Как писало РБК-Украина, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.