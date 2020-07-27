Голова ВООЗ заявив про посилення пандемії і скликає надзвичайну комісію

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)

На сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

За його словами, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і більше 640 000 випадків смерті. Голова ВООЗ зазначив, що за останні 6 тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.

"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він.

Нагадаємо, у німецькій Баварії стався спалах коронавірусу на фермі, серед інфікованих сезонні робітники з України.

Зазначимо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію і заблокував прикордонне місто після того, як чоловік, підозрюваний в зараженні коронавірусом, повернувся з Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що епідемія коронавірусу в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається в Європі, в Україні спостерігається менша смертність серед людей похилого віку.