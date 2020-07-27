Голова ВООЗ заявив про посилення пандемії і скликає надзвичайну комісію

На сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.
Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.
За його словами, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і більше 640 000 випадків смерті. Голова ВООЗ зазначив, що за останні 6 тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.
"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/OaJ1WE7Poi— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2020
Нагадаємо, у німецькій Баварії стався спалах коронавірусу на фермі, серед інфікованих сезонні робітники з України.
Зазначимо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію і заблокував прикордонне місто після того, як чоловік, підозрюваний в зараженні коронавірусом, повернувся з Південної Кореї.
Раніше повідомлялося, що епідемія коронавірусу в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається в Європі, в Україні спостерігається менша смертність серед людей похилого віку.