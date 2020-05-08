В Україні 9 травня заплановано понад 300 заходів

На 9 травня в Україні заплановано проведення понад 300 заходів, приурочених до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

За даними правоохоронців, 9 травня в Україні має відбутися близько 290 заходів із покладанням квітів і 50 автопробігів до Дня перемоги над нацизмом. Правоохоронні органи готові забезпечити публічну безпеку.

"Публічну безпеку і порядок під час вказаних заходів забезпечуватимуть понад 6,9 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України", - повідомили в МВС.

Зазначається, що правоохоронці будуть проводити роботу з інформування громадян про обмеження, а також будуть забезпечувати дотримання карантинних заходів під час проведення акцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів відмовився від проведення акцій 9 травня через карантин в Україні. Від акцій також відмовилася влада Києва. Мер столиці зазначав, що формат відзначення 9 травня буде іншим, але деталей не уточнив.

Також РБК-Україна писало, що у Києві правоохоронці посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень під час акцій 9 травня. У столиці планується проведення акцій у парку Вічної слави.