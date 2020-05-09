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В Україні 9 травня відбулося майже 500 заходів, поліція порушила 4 справи

Новини » Суспільство     09.05.2020 - 21:41
В Україні 9 травня відбулося майже 500 заходів, поліція порушила 4 справи
Фото: 9 травня в Києві (РБК-Україна)

Участь в заходах взяли майже 9 тисяч осіб

У суботу, 9 травня, в Україні відбулося 495 заходів за участі майже 9 тисяч осіб до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними поліції, сьогодні правоохоронці отримали 93 повідомлення про можливі правопорушення. Після їх відпрацювання було відкрито 4 кримінальні провадження та складено 20 адміністративних протоколів.

Так, 2 кримінальні провадження було відкрито у Сумській та Луганській областях через використання забороненої символіки тоталітарних режимів, ще 2 провадження відкрили у Донецькій області та Києві. Більшість складених протоколів стосувалися використання георгіївської стрічки або порушень правил карантину.

"По вісім адмінпротоколів складено за ст. 173-3 КУпАП (в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та місті Києві) та за ст. 44-3 КУпАП (у містах Києві, Тернополі та Херсонській області). Також три адміністративні протоколи складено за ст. 153 КУпАП (в Тернопільській області) та один - за ст. 185 КУпАП (в Одеській області)", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці склали чотири адміністративні протоколи під час заходів до Дня перемоги над нацизмом. Порушення стосувалися чинного законодавства про декомунізацію та встановлених правил карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі з автопробігу зняли партійні та схожі на радянські прапори, а також напали на журналістку. Сутички сталися й у Запоріжжі, де проросійська організація "Полк Перемоги" провела автопробіг. Активісти зривали з автомобілів радянську символіку.

Теги Новини України полиция9 Маядень победы над нацизмом
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