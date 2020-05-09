В Украине 9 мая состоялось около 500 мероприятий, полиция возбудила 4 дела

Фото: 9 мая в Киеве (РБК-Украина)

Участие в мероприятиях приняли почти 9 тысяч человек

В субботу, 9 мая, в Украине произошло 495 мероприятий с участием почти 9 тысяч человек ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным полиции, правоохранители получили 93 сообщения о возможных правонарушениях. После их отработки было открыто 4 уголовных производства и составлено 20 административных протоколов.

Так, 2 уголовных производства были открыты в Сумской и Луганской областях из-за использования запрещенной символики тоталитарных режимов, еще 2 производства открыли в Донецкой области и Киеве. Большинство составленных протоколов касались использования георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

"По восемь админпротоколов составлено по ст. 173-3 КУоАП (в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и городе Киеве) и по ст. 44-3 КУоАП (в городах Киеве, Тернополе и Херсонской области). Также три административных протокола составлено по ст. 153 КУоАП (в Тернопольской области) и один - по ст. 185 КУоАП (в Одесской области)", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители составили четыре административных протокола во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом. Нарушения касались действующего законодательства о декоммунизации и установленных правил карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе с автопробега сняли партийные и похожие на советские флаги, а также напали на журналистку. Столкновения произошли и в Запорожье, где пророссийская организация "Полк Победы" провела автопробег. Активисты срывали с автомобилей советскую символику.