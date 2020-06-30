В Україні більше 700 нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Загалом з початку пандемії 44 334 заражених в Україні

Станом на 30 червня в Україні зафіксовано ще 706 заражених коронавірусом. Найбільше нових випадків виявили в Львівській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Загалом з початку пандемії 44 334 заражених COVID-19. З них 1 159 померли та 19 115 одужали. Зокрема, за минулу добу 12 смертельних випадків і 88 одужавших.

Зазначимо, що сьогодні в країні зафіксували чергове зростання кількості інфікованих після трьох днів спаду захворювання. Вчора було 646 випадків, що на 60 заражених менше, ніж сьогодні.

Мер міста Києва Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі, що за минулу добу заразились ще 57 людей. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Шевченківському - 16. Та в Деснянському районі -10 випадків.

Ситуація з коронавірусом в регіонах така:

Вінницька область - 1864 випадки;

Волинська область - 2368 випадків;

Дніпропетровська область - 1087 випадків;

Донецька область - 481 випадок;

Житомирська область - 1404 випадки;

Закарпатська область - 2889 випадків;

Запорізька область - 572 випадки;

Івано-Франківська область - 2395 випадків;

Кіровоградська область - 646 випадків;

м. Київ - 5037 випадків;

Київська область - 2585 випадків;

Львівська область - 5435 випадків;

Луганська область - 80 випадків;

Миколаївська область - 444 випадків;

Одеська область - 1698 випадків;

Полтавська область - 314 випадків;

Рівненська область - 3712 випадків;

Сумська область - 297 випадків;

Тернопільська область - 1919 випадків;

Харківська область - 2134 випадки;

Херсонська область - 191 випадок;

Хмельницька область - 803 випадки;

Чернівецька область - 4801 випадок;

Черкаська область - 642 випадки;

Чернігівська область - 536 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, ці вихідні до Одеси приїжджали на відпочинок сотні українців у зв'язку з тривалими вихідними.

У зв'язку з цим на дамбі Хаджибейського лиману утворився кілометровий затор.

РБК-Україна писало, що станом на 29 червня 12 областей і Київ не готові до послаблення карантинних обмежень, в тому числі й Одеська область.

Також у ВООЗ заявили, що глобальна пандемія коронавірусу починає прискорюватися, попри те, що деяким країнам вдалося досягти прогресу у стримуванні хвороби.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна