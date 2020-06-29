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У ВООЗ заявили про прискорення пандемії коронавірусу

Новини » Коронавірус     29.06.2020 - 20:44
У ВООЗ заявили про прискорення пандемії коронавірусу
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com/unisgeneva)

Пандемія навіть не наблизилася до завершення

Глобальна пандемія коронавірусу починає прискорюватися, попри те, що деяким країнам вдалося досягти прогресу у стримуванні хвороби. Більшість жителів планети залишаються сприйнятливими до коронавірусу.

Про це на прес-брифінгу заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус.

"Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати жити своїм життям. Але сувора реальність така, що все ще навіть не наблизилося до закінчення", - зазначив він.

За словами Гебреісуса, введені багатьма країнами обмежувальні заходи дозволили пригальмувати розвиток COVID-19, але не зупинили поширення хвороби повністю.

"Критичне питання, яке постане перед усіма країнами в найближчі місяці, полягає в тому, як жити з цим вірусом", - наголосив глава ВООЗ.

Нагадаємо, минулого тижня загальна кількість випадків коронавірусу у всьому світі перевищила 10 тисяч. Нові спалахи коронавірусу також фіксують у країнах Європи, навіть тих, які вже оголошували про перемогу над хворобою.

Нові спалахи коронавірусу зафіксували у 30 європейських країнах.

У ВООЗ прогнозували, що жертвами другої хвилі пандемії коронавірусу можуть стати мільйони жителів планети.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КоронавірусВООЗ
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