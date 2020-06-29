Київ та 12 областей не готові до послаблення карантину

Фото: люди у масках (РБК-Україна)

До списку додалися Івано-Франківська та Харківська області

Станом на 29 червня 12 областей і Київ не готові до послаблення карантинних обмежень. Зазначені регіони не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зокрема, карантин не готові послабити Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У порівнянні з учорашнім днем, до списку таких регіонів додалися Івано-Франківська та Харківська області. Водночас, епідемічні показники дозволяють послабити карантин Миколаївській області, яка ще вчора була у "червоній зоні".

Нагадаємо, за минулу добу було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

Днем раніше МОЗ зареєстрував понад 900 випадків інфекції, однак кількість областей, які не були готові до послаблення карантину, була меншою.

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Автор: Роман Калиниченко