Фото: пробка на в'їзді в Одесу (dumskaya.net)

На дамбі Хаджибейського лиману йдуть дорожні роботи

Сьогодні, 27 червня, на в'їзді до Одеси розтягнулася багатокілометрова пробка. Рух транспорту ускладнено через дорожні роботи.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Згідно з даними сервісу, пробка розтягнулася на кілька кілометрів перед виїздом на дамбу Хаджибейського лиману. На смузі, яка веде до Одеси, йдуть дорожні роботи.

Як пишуть ЗМІ, багатокілометрові пробки на в'їзді до Одеси спостерігаються другий день поспіль.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що трасу Київ-Одеса взагалі перекриють у ніч на 28 червня; як повідомляє патрульна поліція Одеської області з 23:00 до 05:00 буде обмежено рух по дамбі, а поліцейські будуть вручну регулювати потоки транспорту.

Зазначимо, раніше також повідомлялося про закриття одного з пляжів в Одесі у зв'язку з перевищенням концентрації нафтопродуктів у море.

Забруднення пов'язане з розливом палива з затонулого танкера, який сів на мілину ще восени 2019 року. Цього тижня повідомлялося, що пляма від розливу досягала пляжів "Отрада" і "Ланжерон". За останньою інформацією, танкер зможуть підняти і прибрати не раніше вересня.

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Автор: РБК-Україна