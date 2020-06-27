ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На в'їзді до Одеси розтягнулася багатокілометрова пробка

Новини » Надзвичайні події     27.06.2020 - 14:14
На в'їзді до Одеси розтягнулася багатокілометрова пробка
Фото: пробка на в'їзді в Одесу (dumskaya.net)

На дамбі Хаджибейського лиману йдуть дорожні роботи

Сьогодні, 27 червня, на в'їзді до Одеси розтягнулася багатокілометрова пробка. Рух транспорту ускладнено через дорожні роботи.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Згідно з даними сервісу, пробка розтягнулася на кілька кілометрів перед виїздом на дамбу Хаджибейського лиману. На смузі, яка веде до Одеси, йдуть дорожні роботи.

Як пишуть ЗМІ, багатокілометрові пробки на в'їзді до Одеси спостерігаються другий день поспіль.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що трасу Київ-Одеса взагалі перекриють у ніч на 28 червня; як повідомляє патрульна поліція Одеської області з 23:00 до 05:00 буде обмежено рух по дамбі, а поліцейські будуть вручну регулювати потоки транспорту.

Зазначимо, раніше також повідомлялося про закриття одного з пляжів в Одесі у зв'язку з перевищенням концентрації нафтопродуктів у море.

Забруднення пов'язане з розливом палива з затонулого танкера, який сів на мілину ще восени 2019 року. Цього тижня повідомлялося, що пляма від розливу досягала пляжів "Отрада" і "Ланжерон". За останньою інформацією, танкер зможуть підняти і прибрати не раніше вересня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Одесапробкиморе
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся