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В Україні 45 хворих COVID-19 підключені до апаратів штучної вентиляції легень, - Ляшко

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 12:59
В Україні 45 хворих COVID-19 підключені до апаратів штучної вентиляції легень, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Серед них жодної дитини

В Україні до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) підключено 45 осіб, інфікованих коронавірусом. Про це на брифінгу в суботу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, серед підключених до апаратів ШВЛ немає дітей.

"Поки на апараті штучної вентиляції легень, тобто, з важким перебігом коронавірусної хвороби, перебуває 45 осіб. Жодної дитини в критичному стані немає", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів змінити порядок розподілу медичних засобів проти COVID-19 в регіонах.

Також повідомлялося, що Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19 майже мільярд гривень. З цієї суми закупили медичне обладнання (апарати штучної вентиляції легенів і т. д.) - на понад 190 млн гривень, медичні матеріали (рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми) - 147 млн гривень, обладнання для анестезії та реанімації - 116 млн гривень.

Відзначимо, в Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросло більш ніж на 300 осіб. За даними на 11 квітня, в країні зафіксовано 2511 випадків COVID-19.

При цьому перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом.

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