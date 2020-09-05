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Київ і 17 областей не готові до ослаблення карантину

Київ, Субота 05 вересня 2020 14:42
Київ і 17 областей не готові до ослаблення карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Місто Київ та 17 областей України не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину, запровадженого через пандемію. Мінімальним вимогам МОЗ відповідають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Показники захворюваності і заповнення ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищено у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Київ і 17 областей не готові до ослаблення карантину

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Зокрема, регіон має відповідати наступним критеріям:

  • кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
  • показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
  • якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше ніж 75% - "червоний"

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 2836 випадків COVID-19.

Крім того, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що восени існує ризик накладення на епідемію грипу COVID-19.

Додамо, що згідно з новим зонування, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль потрапили в "червону зону" карантину.

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