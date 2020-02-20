ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на мосту Патона частково обмежать рух

Новини » Транспорт     20.02.2020 - 17:08
У Києві на мосту Патона частково обмежать рух
Фото: міст Патона (РБК-Україна)

Із правого берега на лівий можна буде проїхати двома смугами, у зворотньому напрямку відкриті три смуги

На мосту Патона найближчим часом буде заборонено рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Центр організації дорожнього руху" у Facebook.

Повідомляється, що наразі на під’їздах до мосту комунальні служби встановлюють такі дорожні знаки: 3.22 (поворот праворуч заборонено), 3.21 (в’їзд заборонено), 4.2 (рух праворуч), 5.14 (кінець дороги з реверсивним рухом), 5.18 (напрямок руху смугою), 5.7.1 (виїзд на дорогу з одностороннім рухом).

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

"Обмеження руху шляхопроводом почне діяти після встановлення дорожніх знаків. Сьогодні ми плануємо завершити всі роботи. Таким чином із правого берега на лівий можна буде проїхати двома смугами шляхопроводу, для руху у зворотньому напрямку лишаються відкритими три смуги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона на шляхопроводі впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

Також РБК-Україна повідомляло, що раніше на мосту Патона заборонили проїзд вантажівок.

У Києві на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам У Києві на шляхопроводі сталися дві ДТП одночасно, є постраждалі
Новини України КиївКиївмост Патона
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся