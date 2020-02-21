У Києві на Північному мосту частково обмежать рух

Фото: Північний міст (lookmytrips.com/Roma Barabash)

Обмеження діятимуть із 20:00 21 лютого до 20:00 23 лютого

У Києві на Північному мосту, у зв’язку з ремонтними роботами, частково обмежать рух із 20:00 21 лютого до 20:00 23 лютого у напрямку станції метро "Почайна". Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Як повідомляється, дорожники проведуть поточний ремонт деформаційного шва у першій смузі руху у напрямку станції метро "Почайна".

Зазначається, що під час робіт рух буде частково обмежено.

"Щоб менше впливати на трафік, ремонт проведуть на вихідних", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на мосту Патона найближчим часом буде заборонено рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху.

Нагадаємо, задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона на шляхопроводі впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

Також РБК-Україна повідомляло, що раніше на мосту Патона заборонили проїзд вантажівок.