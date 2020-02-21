ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на Північному мосту частково обмежать рух

Новини » Транспорт     21.02.2020 - 11:40
У Києві на Північному мосту частково обмежать рух
Фото: Північний міст (lookmytrips.com/Roma Barabash)

Обмеження діятимуть із 20:00 21 лютого до 20:00 23 лютого

У Києві на Північному мосту, у зв’язку з ремонтними роботами, частково обмежать рух із 20:00 21 лютого до 20:00 23 лютого у напрямку станції метро "Почайна". Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Як повідомляється, дорожники проведуть поточний ремонт деформаційного шва у першій смузі руху у напрямку станції метро "Почайна".

Зазначається, що під час робіт рух буде частково обмежено.

"Щоб менше впливати на трафік, ремонт проведуть на вихідних", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на мосту Патона найближчим часом буде заборонено рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху.

Нагадаємо, задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона на шляхопроводі впроваджують нову схему організації дорожнього руху.

Також РБК-Україна повідомляло, що раніше на мосту Патона заборонили проїзд вантажівок.

У пасажирки поїзда Київ-Москва підозрюють коронавірус Масові заходи у Києві пройшли без порушень
Новини України КиївКиївограничение движенияЮжный мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся