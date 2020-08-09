В Україні 1199 нових випадків коронавірусу

Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)

Померли від захворювання майже 20 людей

В Україні за минулу добу виявили 1199 нових випадків інфікування коронавірусом. Померли від коронавірусної інфекції 18 пацієнтів.

Про це свідчать дані Ради нацбезпеки і оборони.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 80 949. Найбільше нових випадків у Харківській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській, Харківській областях, а також у Києві.

Одужали від захворювання на коронавірус вже 43 972 українців, лише за останню добу - 317.

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували майже 1500 нових випадків коронавірусу, також було встановлено антирекорд за кількістю померлих від хвороби.

Антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус вчора встановив Київ, де зафіксували 200 нових випадків.

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в уряді вирішили створити систему відстеження контактів хворих людей.