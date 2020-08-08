ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В уряді створять систему для відстеження контактів заражених коронавірусом

Київ, Субота 08 серпня 2020 14:18
В уряді створять систему для відстеження контактів заражених коронавірусом
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Цю систему розроблятимуть три міністерства

В уряді створять систему для відстеження контактів людей, заражених на коронавірус. Передбачається, що це дасть можливість більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань.

Про це в Telegram повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Як зазначається, розробкою системи будуть займатися три відомства - Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство цифрової трансформації.

"МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи повинні створити ефективну систему відстеження контактів людей, які захворіли COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування повинні бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть нам можливість більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань", - йдеться в повідомленні.

Як писало РБК-Украина, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другу хвилю COVID-19 в Україні.

Нагадаємо, в Україні четвертий день поспіль фіксують добовий антирекорд по захворюваності COVID-19: за останню добу в країні підтвердили 1489 нових випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся