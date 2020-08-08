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В Україні черговий антирекорд щодо COVID-19: 1489 випадків

Україна, Субота 08 серпня 2020 09:02
В Україні черговий антирекорд щодо COVID-19: 1489 випадків
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В країні з початку епідемії заразилися вже майже 80 тисяч осіб

В Україні за останню добу підтвердили 1489 нових випадків коронавірусної хвороби, що є антирекордом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Львівській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, в Україні вже чотири дні поспіль фіксують нові антирекорди. Сьогодні на 36 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці.

З початку пандемії в Україні вже підтвердили 79 750 випадків коронавірусу. При цьому 43 055 осіб побороли хворобу.

Померли від COVID-19 1827 осіб, у тому числі 27 - за останні 24 години.

Одужали за добу 600 осіб.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів збереться на позачергове засідання через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я розширить перелік критеріїв для визначення епідемічної ситуації в регіонах; також міністерство хоче збільшити кількість тестувань.

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