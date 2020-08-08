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У Києві антирекорд з коронавірусу: 200 нових випадків

Київ, Субота 08 серпня 2020 10:18
У Києві антирекорд з коронавірусу: 200 нових випадків
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Останній антирекорд був зафіксований 30 липня

У Києві за минулу добу зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За добу захворіло 200 осіб.

Відповідні дані оприлюднив Ради національної безпеки і оборони.

У Києві виявили найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу в Україні. У трійку антирекордсменов також увійшли Одеська (165 нових випадків) і Львівська (154) області.

Відзначимо, останній антирекорд в столиці був зафіксований 30 липня, коли було виявлено 199 нових випадків захворювання.

Всього в столиці з початку пандемії підтверджено 9378 випадків захворювання. 145 пацієнтів померли, 3205 одужали.

Нагадаємо, за 7 серпня в Україні четвертий день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових захворювань коронавірусом - захворіли 1489 осіб.

Раніше у коментарі РБК-Україна голова Госпродпотребслужбы Києва Олег Рубан повідомив, що зростання захворювання коронавірусом в Києві пов'язаний із зростанням рівня діагностики.

Крім цього Рубан повідомив, що Київ завжди буде в лідерах за кількістю заражених COVID-19, так як це мегаполіс, де проживає велика кількість людей, і в який відбувається велика міграція населення.

При цьому Київ в оновленому списку карантинних зон потрапив в "зелену" зону.

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