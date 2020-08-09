В Украине 1199 новых случаев коронавируса

Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)

Умерли от заболевания почти 20 человек

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1199 новых случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от коронавирусной инфекции 18 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса в Украине достигло 80 949. Больше всего новых случаев в Харьковской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Выздоровели от заболевания коронавирус уже 43 972 украинцев, только за последние сутки - 317.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали почти 1500 новых случаев коронавируса, также было установлено антирекорд по количеству умерших от болезни.

Антирекорд по количеству новых больных коронавирусом вчера установил Киев, где зафиксировали 200 новых случаев.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в правительстве решили создать систему отслеживания контактов больных людей.