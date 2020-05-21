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У Міносвіти розповіли, як у студентів проходитиме сесія під час карантину

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 12:34
У Міносвіти розповіли, як у студентів проходитиме сесія під час карантину
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Іспити у ВНЗ проходитимуть в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах

Сьогодні, 21 травня, в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій заявила, що екзаменаційні сесії у ВНЗ будуть проходити дистанційно. Однак таке рішення стосуватиметься тих областей, у яких спостерігається складна епідеміологічна обстановка.

Про це Любомира Мандзій розповіла в ефірі "Сніданку 1+1".

Як вона повідомила, іспити у ВНЗ проходитимуть в залежності від ситуації в регіоні, в якому він розташований.

"Якщо показники в області дозволять, то обласна комісія може приймати рішення, і адміністрація закладу готує заклади до відкриття. Це залежить від ситуації в регіоні: чи відбувається ослаблення карантинних заходів", - сказала вона.

Також глава Міносвіти додала, що у вишах складання іспитів і захист дисертацій можна організовувати, коли в навчальних групах налічується не більше десяти осіб. При цьому адміністрація ВНЗ повинна забезпечити дотримання дистанціювання між студентами, наявність антисептиків, проведення дезінфекції.

Нагадаємо, для літніх педагогів зроблять гнучкий графік роботи під час пандемії коронавірусу. Цей графік потрібен, щоб не наражати їх на небезпеку.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Українавузысессия
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